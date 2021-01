O número de casos de covid-19 a crescer pode levar o Governo a aumentar as restrições.

O Conselho de Ministros está reunido esta quinta-feira para decidir que medidas adota, até serem ouvidos os especialistas no Infarmed, no dia 12 de janeiro.

O estado de emergência já tinha sido renovado por mais oito dias, mas Marcelo Rebelo de Sousa não rejeitou a possibilidade do Conselho de Ministros decidir agravar as restrições para estancar a propagação do vírus.