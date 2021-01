Covid-19. É a 8.ª vez que o estado de emergência é decretado

Foi aprovada a renovação do estado de emergência por oito dias. É a oitava vez que é decretado.

A proposta foi esta quarta-feira aprovada com os votos a favor do PS e PSD. O PCP, Verdes, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou uma mensagem sobre esta renovação. Diz que a pandemia está a ir mais depressa do que a vacinação e, por isso, pede paciência.

No Parlamento, apesar do apoio ao governo, o PSD criticou a continuação do ministro da Administração Interna e da ministra da Justiça.