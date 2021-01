PS e PSD voltam a juntar-se para aprovar renovação do estado de emergência

O Parlamento debateu, esta quarta-feira, mais uma renovação do estado de emergência, desta vez por oito dias. O decreto presidencial foi aprovado com votos a favor do PS, do PSD e da deputada Cristina Rodrigues.

PCP, Os Verdes, Chega e Iniciativa Liberal voltaram ao repetir o voto contra. Também Joacine Katar Moreira recusou a renovação do estado de emergência. O CDS, o Bloco de Esquerda e o PAN abstiveram-se.

O estado de emergência será prolongado até dia 15 de janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa optou por reduzir o período devido à falta de dados referentes ao impacto das medidas de Natal nos curva epidemiológica.