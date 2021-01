Covid-19. Ministra da Saúde admite que os próximos dias serão duros para o SNS

A ministra da Saúde admite que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão sob grande pressão e pede à população que ajude a travar a propagação da covid-19. Marta Temido garante que os hospitais estão a trabalhar em rede para gerir os recursos humanos, mas o cenário não está fácil.

“Os hospitais têm autorização para todas contratações que possam fazer. Já tinham ao abrigo do regime excecional da pandemia que vinha do ano passado, mantêm essa autorização”, lembra a ministra. “A questão é que o mercado, não só português como outros mercados de trabalho na área de saúde estão com muita falta de recursos e as pessoas estão de facto já a acusar muito cansaço”, acrescenta.