Hospital da Guarda anuncia novo plano de acomodação de doentes nas urgências

O Hospital da Guarda confirma que o momento é muito difícil e anunciou já que vai redimensionar o espaço na urgência geral para diluir os doentes no espaço.

As imagens divulgadas esta quarta-feira pela SIC mostram uma urgência não covid quase sem espaço, com doentes acamados nos corredores.

As duas alas covid ocupam uma parte substancial do espaço destinado ao internamento geral e os doentes com outras patologias vão ficando na urgência.

MINISTRA DA SAÚDE ADMITE QUE HOSPITAIS ESTÃO SOB GRANDE PRESSÃO

A ministra da saúde admite que os hospitais do SNS estão sob grande pressão e diz que os próximos dias vão ser muitos duros.

Marta Temido garante que os hospitais estão a trabalhar em rede para gerir as camas disponíveis e os fluxos. Volta a sublinhar que todos têm a obrigação de impedir a transmissão da covid-19 e que essa é a melhor forma de ajudar o SNS.