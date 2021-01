Covid-19 após o Natal e Ano Novo. Portugal tem o dobro da incidência da Alemanha

Portugal tem o dobro da incidência de novos casos de covid-19 da Alemanha e, segundo o jornal Público desta terça-feira, é um dos poucos países europeus que não está a conseguir conter a curva dos novos casos.

Apesar de ter mantido as restrições no Ano Novo, Portugal alivou as restrições no Natal e é - a par do Reino Unido- um dos poucos países com curvas acentuadas de contágio. Alemanha, França, Espanha e Bélgica conseguiram fazer descer ou manter a média de novas infeções.

Os especialistas alertam que os efeitos do Natal e Ano Novo ainda estão por apurar, mas alguns hospitais já dão conta do aumento de casos nas urgências.

Foi o caso do São João do Porto, que na segunda-feira confirmou estar a receber mais de uma centena de casos suspeitos todos os dias, dos quais entre 25 a 30% acabam por ser infeções confirmadas.

Covid-19. Norte aumenta infeções entre Natal e fim de ano

O número de novos casos de infeção aumentou mais de 30% na região Norte entre o Natal e a passagem de ano. O relatório é da ARS Norte, que aponta o distrito de Braga como o que registou a maior subida.