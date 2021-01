Covid-19. Sindicato volta a reclamar prioridade na vacinação de professores

A Associação Sindical dos Professores Licenciados (ASPL) voltou a pedir ao Governo para priorizar a vacinação dos professores e educadores de infância contra a covid-19, defendendo que devem ser considerados profissionais de risco.

"Considerando o plano de vacinação que se encontra a decorrer, a ASPL voltou a apelar ao Ministério da Educação que, em articulação com o Ministério da Saúde, trabalhe no sentido de priorizar a vacinação dos professores e dos educadores, que devem ser considerados profissionais de risco", refere em comunicado o sindicato, que esta quinta-feira reuniu-se com a tutela para um balanço do primeiro período letivo.