Covid-19. Costa descarta para já suspensão das aulas

O primeiro-ministro descartou esta quinta-feira avançar no imediato com a suspensão da atividade letiva nas escolas devido à evolução negativa da pandemia de covid-19, mas admitiu medidas mais restritivas a partir da próxima semana.

"Há um grande consenso hoje entre os técnicos e os especialistas de que não se justifica afetar o funcionamento do ano letivo. Não devemos ter medidas que impliquem, como adotámos no ano letivo passado, a interrupção da atividade letiva", afirmou o chefe do Governo em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros realizado esta quinta-feira.