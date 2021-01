Hospitais de Lisboa com ocupação acima dos 90% nos cuidados intensivos 

Os hospitais da região de Lisboa estão com uma ocupação muito próxima do limite em cuidados intensivos, ultrapassando os 90%.

A situação pode ficar mais grave quando o aumento de casos de covid-19 começar a ter consequência nos internamentos em enfermeira e cuidados intensivos.

A Administração Regional de Saúde está a recorrer aos protocolos com as Forças Armadas para retirar pressão aos hospitais. Nos próximos dias, vão ser abertas mais 30 camas no centro de apoio militar de Belém e ficam disponíveis as 90 previstas.

O apoio dado pelo centro de acolhimento da Marinha, no Alfeite, vai ser reforçado. Para ali são encaminhados doentes assintomáticos, sem condições para fazer isolamento em casa.