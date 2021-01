Covid-19 no Algarve. Novos casos duplicaram na última semana

O Algarve mais do que duplicou o número de novos casos de covid-19 na última semana.

As autoridades de saúde já enviaram amostras para o Instituto Ricardo Jorge para análise. Suspeitam que a nova estirpe identificada Reino Unido possa ser responsável.

A poucos dias de iniciar a vacinação em lares, cinco estabelecimentos de terceira idade de Tavira, Lagos, Albufeira e Silves debatem-se com mais de 200 infeções e muitos outros estão a ser testados devido à identificação de casos suspeitos.

A folga do Centro Hospitalar Universitário do Algarve está mais curta. Depois de receber pacientes do resto do país, tem agora 92 internados. Dos 17 que se encontram em cuidados intensivos, nove estão ligados ao ventilador.