Hospitais de Lisboa estão a transferir doentes covid-19 para a Covilhã e Algarve

Já há doentes com covid-19 na região de Lisboa a serem transferidos para a Covilhã e para o Algarve.

Segundo o Expresso, a zona de Lisboa e Vale do Tejo esgotou no último fim de semana a capacidade de resposta aos doentes com o novo coronavírus.

A solução foi a transferência de cinco doentes para o Algarve e de outros tantos para a Covilhã.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo está a ponderar a transferência também de doentes em cuidados intensivos a partir de Lisboa para zonas menos pressionadas do país, o que nunca antes aconteceu.

Uma situação que não se restringe a Lisboa. Évora, Porto, Coimbra e Guarda também acusam cenários muito próximos da rutura. A taxa média de ocupação das enfermarias e das unidades de cuidados intensivos ronda os 95% na maior parte dos hospitais.