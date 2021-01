Covid-19. "Consequências de um confinamento serão muito pesadas"

Tiago Correia defende que as eleições presidenciais não devem ser adiadas e considera que as consequências de um novo confinamento serão pesadas.

Na SIC Notícias, o professor de Saúde Pública Internacional diz não se pode perder a noção sobre as prioridades e que, neste momento, a prioridade é salvaguardar o funcionamento das instituições democráticas: "Nós só podemos gerir bem a pandemia, e todos os problemas associados, na circunstância das instituições funcionarem corretamente."

Tiago Correia defende que as campanhas eleitorais e o processo de votação devem ser adequados à situação epidemiológica. Diz que devem ser asseguradas as condições para que as pessoas possam votar em segurança e dá exemplos de possíveis soluções, como o aumento das mesas por cada assembleia ou aumentar para dois os dias possíveis para exercer o direito de voto.

"O ato de votar não comporta riscos mais acrescidos do que outras atividades que temos no nosso quotidiano."

Sobre os números de covid-19 dos últimos dias, reconhece que "não há como fugir ao confinamento". Ainda assim, defende que só deve ser implementado caso haja rutura nos hospitais em todo o país e o grau de descontrolo da pandemia seja verificado em todo os concelhos, e não só em alguns.