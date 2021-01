Covid-19. Novo confinamento pode fechar comércio não alimentar e restauração

O país pode regressar ao confinamento já na próxima semana e durante pelo menos 15 dias.

Essa é a indicação que o Governo está a transmitir aos partidos políticos e aos parceiros sociais, em dois encontros a decorrer em simultâneo esta tarde, sendo que este prazo de 15 dias pode ser prolongado.

A única diferença em relação ao confinamento de março é que as escolas não fecham e o ensino deverá continuar a ser presencial.

CONFINAMENTO SEMELHANTE AO DA PRIMAVERA

O ministro da Economia confirma que o Governo está a ponderar “a necessidade de ter medidas mais restritivas da mobilidade da população para travar o ritmo de crescimento de contágios”.

Pedro Siza Vieira diz que o quadro deste novo confinamento será semelhante ao que aconteceu em março, abril e maio, ou seja, manter aberta a indústria, construção civil e retalho alimentar e fechar todo o comércio não alimentar.

Os restaurantes poderão funcionar apenas em regime de take away e entrega ao domicílio.

“A simples manutenção das medidas em vigor” não será suficiente para travar o ritmo de novos casos, defende o ministro.

O ministro deixou ainda uma garantia aos parceiros sociais: os apoios serão reforçados. Assim, o lay-off simplificado será imediatamente acessível e mantêm-se os apoios a fundo perdido existentes. Além disso, será reforçado o apoio a trabalhadores independentes e aos sócios-gerentes.

PS defende funcionamento das escolas durante confinamento

O Partido Socialista admite que os números da covid-19 em Portugal exigem medidas mais restritas. José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, o crescimento registado e previsto exige “a adoção de medidas de maior exigência do ponto de vista do controlo de movimentos, fluxo social, laboral e mesmo da própria atividade económica”.

“Há todavia, dimensões que para o PS importa salvaguardar. Nomeadamente a dimensão do progresso escolar das crianças, dos adolescentes e dos jovens no que diz respeito ao acesso e à condução do processo educativo de forma a não prejudicarmos as mais jovens gerações em relação ao seu futuro”, disse ainda o secretário-geral adjunto, no final da reunião com o Governo.

José Luís Carneiro deixou ainda um alerta sobre a necessidade de o Executivo “garantir medidas e mecanismos de apoio” às empresas, de forma a proteger o emprego e as agilidades económicas.

O pior dia de sempre da pandemia em Portugal

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 118 mortes relacionadas com a covid-19 e 10.176 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o pior dia da pandemia no país, com o maior aumento diário de mortos e de infeções desde o início da pandemia, em março de 2020, ultrapassando os máximos de 98 óbitos e de 10.027 casos registados em dezembro

No total, desde março, Portugal já registou 7.590 mortes e 466.709 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 98.938 casos, mais 5.578 em relação a ontem.

Relativamente às 118 mortes registadas nas últimas 24 horas, 44 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 34 na região Norte, 26 na região Centro, nove no Alentejo, três no Algarve, e duas na Madeira.

Quanto aos internamentos hospitalares também foi registado um máximo diário, com 3.451 pessoas internadas, mais 118 do que ontem, e 536 em cuidados intensivos, mais 22.