Covid-19. Confinamento geral é hipótese e poderá ser anunciado já na terça-feira

O país pode regressar ao confinamento geral já na próxima semana. O primeiro-ministro admite voltar a fechar tudo à exceção das escolas, à semelhança do que aconteceu em março. Para já, avançam novas restrições. Neste fim-de-semana volta a ser proibido circular entre concelhos.

Os próximos cinco dias serão decisivos para clarificar a gravidade da situação, mas à cautela avançam já medidas mais restritivas neste oitavo Estado de Emergência.

As novas medidas: o que necessita de saber

No sábado e domingo há recolher obrigatório a partir das 13:00 - só 25 municípios ficam de fora - e a circulação entre concelhos volta a estar proibida já a partir das 23:00 desta sexta-feira e até às 05:00 de segunda-feira.

No dia 12, terça-feira, há nova reunião no Infarmed e só nessa altura será decidido o próximo passo. Mas António Costa vai preparando o caminho e admite mesmo um confinamento semelhante a março. A única diferença é que as escolas deverão continuar com aulas presenciais.

Tudo dependerá da evolução da pandemia nos próximos dias. Se os números se mantiverem a rondar os 10 mil novos casos por dia, António Costa não hesitará.