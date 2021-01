Covid-19. Reino Unido regista nova máximo de mortes diárias

O Reino Unido registou 1.325 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde o início da pandemia covid-19, e 68.053 novos casos de contágio, também um máximo diário, divulgou hoje o governo britânico.

A situação coincide com a declaração de situação de emergência pelo Presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, onde os hospitais correm o risco de ficar sobrelotados devido ao aumento rápido do número de infetados pelo coronavirus responsável pela doença covid-19.

"A situação em Londres agora é crítica, com o vírus a espalhar-se fora de controlo. (...) A realidade é que vamos ficar sem camas para pacientes nas próximas duas semanas se a propagação do vírus não diminuir drasticamente", justificou, em comunicado.

O número de casos em Londres ultrapassou os 1.000 por 100.000 habitantes, uma das taxas mais elevadas no país, indicou. De acordo com a atualização feita esta quinta-feira pelo governo, o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido aumentou para entre 1.1 e 1.4.

Na quinta-feira, tinham sido contabilizados 1.162 mortes e 52.618 novos casos.

Desde o início da pandemia foram contabilizados 2.957.472 casos de contágio e 79.833 mortes de pessoas infetadas no Reino Unido.