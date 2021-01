Covid-19 no Algarve. Delegada de saúde faz apelo aos jovens desempregados 

Com mais de 200 casos de covid-19 em lares e muitos funcionários em isolamento profilático, a falta de recursos humanos naquelas estruturas levou a delegada regional de saúde do Algarve a apelar aos jovens desempregados que aceitem preencher as vagas.

Para aliviar a pressão nos internamentos hospitalares, a região vai contar com cerca de mil camas de retaguarda, num hotel, em Alvor. O hotel pode receber até mil pessoas com necessidade de isolamento profilático.

O Algarve tem quase 3 mil casos ativos, 98 doentes internados, dos quais 17 em cuidados intensivos.