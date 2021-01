Covid-19. Partidos estão em consenso sobre novas restrições a aplicar

O país vai voltar ao confinamento geral. O Governo confirmou este sábado que as restrições vão aumentar e parece haver consenso entre os partidos que foram ouvidos em São Bento.

Na próxima quarta-feira de manhã será debatida no parlamento a renovação do estado de emergência. A reunião de Conselho de Ministros está agendada imediatamente para depois. Desta foram o Executivo poderá avançar o mais rapidamente possível com um novo confinamento.

Este sábado, o Governo reuniu com o Bloco de Esquerda, o PAN , Os Verdes, o Chega e a Iniciativa Liberal. Entre os partidos parece haver consenso.

Na terça-feira serão analisados os dados na reunião com os peritos no Infarmed. Um dia antes da aprovação no parlamento daquilo que, ao que tudo indica, será um fecho de portas semelhante ao de março.