Covid-19. Ordem dos Médicos responsabiliza Governo pelo aumento dos casos

A Ordem dos Médicos responsabiliza o Governo pelo aumento dos casos de covid-19 registados na última semana.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos justifica a posição com o exemplo do alívio das medidas de contenção no Natal. Destaca ainda a estratégia no arranque da vacinação, que afirma ter contribuído para a redução da perceção do risco por parte do público.

Os médicos mostram preocupação com a pressão e rutura do Serviço Nacional de Saúde e com as consequências que isso pode implicar para os utentes.