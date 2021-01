Covid-19. Reino Unido já vacinou cerca de 2 milhões de pessoas 

Cerca de 2 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Reino Unido.

O número é adiantado este domingo pelo ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, que adianta ainda que esta semana foram vacinadas mais pessoas que em dezembro.

Questionado sobre o número de vacinados, o ministro britânico diz que são cerca de 2 milhões, mas afirma que o número exato será publicado na segunda-feira e, depois, será feito um balanço todos os dias.

Covid-19. Reino Unido regista perto de 60 mil novos casos

O Reino Unido registou no sábado 59.937 novos casos de covid-19, elevando para mais de três milhões o número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia no país.

De acordo com os dados divulgados no sábado pelas autoridades de saúde, desde sexta-feira morreram mais 1.035 pessoas devido à covid-19.

Desde o início da pandemia já morreram no Reino Unido 80.868 pessoas devido à covid-19, o maior número de óbitos registado num país europeu.

Covid-19. Rainha Isabel II e marido recebem primeira dose da vacina

A rainha britânica, Isabel II, e o seu marido, o príncipe Filipe, receberam este sábado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, anunciou o Palácio de Buckingham.

A monarca, de 94 anos, e o seu marido, de 99, "receberam hoje [sábado] a vacina contra a covid-19", disse um porta-voz do Palácio.

As vacinas foram administradas no castelo de Windsor, onde a rainha e o seu marido passaram o tempo durante o confinamento no Reino Unido.