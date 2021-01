Covid-19. Rainha Isabel II e marido recebem primeira dose da vacina

A rainha britânica, Isabel II, e o seu marido, o príncipe Filipe, receberam este sábado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, anunciou o Palácio de Buckingham.

A monarca, de 94 anos, e o seu marido, de 99, "receberam hoje [sábado] a vacina contra a covid-19", disse um porta-voz do Palácio.

O casal real juntou-se assim a cerca de 1,5 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina no Reino Unido.

As vacinas foram administradas no castelo de Windsor, onde a rainha e o seu marido passaram o tempo durante o confinamento no Reino Unido.

O gabinete de comunicação da família real disse que tomou a rara iniciativa de comentar sobre a saúde da monarca para evitar imprecisões e especulações, explicando que a rainha decidira avisar que foi vacinada.

Em 8 de dezembro, o Reino Unido tornou-se o primeiro país do mundo a iniciar uma campanha de vacinação em massa contra o novo coronavírus, com o Governo a explicar que pretendia aplicar as primeiras doses da vacina a cerca de 15 milhões de pessoas dos grupos prioritários até meados de fevereiro.

Nos grupos prioritários incluem-se todas as pessoas com mais de 70 anos, bem como profissionais de saúde da linha de frente, residentes de lares de idosos e pessoas com doenças que as tornem vulneráveis ao vírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.914.057 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.