Vacina da Pfizer. Seis doses por frasco permite vacinar mais 8 mil pessoas por semana

A Agência Europeia do Medicamento divulgou esta sexta-feira uma nova orientação para a vacina da Pfizer/BioNTech que permite aumentar o número de doses por cada frasco. O coordenador do plano nacional diz que é uma boa notícia e que vai permitir acelerar o processo de vacinação contra a covid-19.

Quando a vacina foi aprovada, as instruções técnicas indicavam que um frasco continua cinco doses. Mas com a prática, percebeu-se que afinal dava para seis.

A orientação oficial da Agência Europeia do Medicamento chegou esta sexta-feira, mas o Infarmed, o regulador português, já tinha partilhado essa informação com o fabricante no final do mês de dezembro.

A nova norma vai permitir acelerar o ritmo do plano nacional de vacinação, uma vez que a mesma quantidade vai permitir vacinar mais oito mil pessoas por semana do que o que estava previsto.