Covid-19. Mais 300 milhões de doses da vacina da Pfizer começam a chegar à Europa em abril

A Comissão Europeia negociou a possibilidade de aquisição de mais 300 milhões de doses da vacina da Pfizer BioNTech, o que duplica o número de doses que a União Europeia vai poder comprar ao longo de 2021.

A partir de abril, ficam disponíveis mais 75 milhões das novas doses com o grosso da distribuição só a acontecer a partir de junho.

Com as vacinas da Pfizer e BioNTech já garantidas, associadas às 150 milhões de doses da vacina desenvolvida pela farmacêutica Moderna -- a segunda a ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) e pela Comissão para utilização na UE -, Bruxelas já garantiu assim "um número de doses que permite vacinar 380 milhões de europeus, mas de 80% da população europeia", sublinhou Von der Leyen.