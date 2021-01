Surto de covid-19 em prisão de Bragança com 46 infetados 

Há um surto covid-19 no estabelecimento prisional de Izeda, em Bragança, com 46 infetados, um deles é funcionário.

Os primeiros 11 reclusos infetados foram transferidos para serviços clínicos do estabelecimento prisional do Porto e os restantes 34 continuam em Izeda, separados e isolados da restante população prisional com acompanhamento médico permanente.

De acordo com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, este é o surto que concentra maior número de infetados.

Atualmente, há 64 casos ativos de covid-19 entre os mais de 11 mil reclusos de todo o país, depois de 413 presos terem sido dados como curados. Entre os trabalhadores das cadeias há, neste momento, 34 infetados depois de 300 terem recuperado da doença.