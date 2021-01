Covid-19. Micronésia regista primeiro caso desde o início da pandemia

Os Estados Federados da Micronésia, um dos poucos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registaram o primeiro caso de covid-19 desde o início da pandemia, anunciaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias.

Em março de 2020, a nação insular, formada pelos estados de Pohnpei, Kosrae, Cuuk e Yap, no Pacífico, instaurou as restrições mais duras do mundo a visitantes, proibindo a entrada a quem tivesse estado num país onde existisse pelo menos um caso confirmado de covid-19.

O presidente da Micronésia, David Panuelo, considerou a notícia "alarmante" para o arquipélago, com 100.000 habitantes, garantindo no entanto que a pessoa infetada está sob rigorosa vigilância.

"Por esta razão, os cidadãos devem manter a calma", apelou, assegurando que a situação "está sob controlo", num discurso transmitido pela televisão.

Em causa está um marinheiro de um navio governamental, o "Chief Mailo", que tinha sido enviado para as Filipinas para ser reparado.

Segundo o chefe de Estado, o doente e a restante tripulação permanecem no navio.

Os países insulares do Pacífico, com sistemas frágeis de saúde, proibiram a entrada a estrangeiros pouco depois do início da pandemia.

No final de outubro de 2020, as Ilhas Marshall e as Ilhas Salomão registaram os primeiros casos de covid-19, mas até agora conseguiram evitar quaisquer casos de transmissão na população.

As ilhas e territórios de Kiribati, Nauru, Palau, Samoa, Tonga e Tuvalu continuam sem ser afetados pela doença.