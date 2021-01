"Nós, profissionais de saúde, fazemos o apelo: a situação está dramática, sozinhos não vamos conseguir"

Carla Araújo, do Gabinete de Crise covid-19 da Ordem dos Médicos e também médica internista no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, em entrevista à SIC Notícias, aponta como caminho para travar o aumento do número de casos o "confinamento geral". No entanto também diz ser preciso "ajuda de todo o sistema, ou seja não só o SNS", mas também "os hospitais privados e o setor social".

"Todos têm de ser chamados, nunca em Portugal tivemos a pandemia tão descontrolada como está agora."

A médica considera que os hospitais "precisam que todos os meios sejam disponibilizados", porque neste momento já se "corre atrás do prejuízo" e o próximo passo poderá ser "escolher doentes, escolher quem tratar".

"É urgente tomar medidas e acionar todos os meios possíveis."

Ministra da Saúde admite avançar com requisição civil

A ministra da Saúde admite avançar com uma requisição civil, perante o aumento de internamentos nos hospitais.

Marta Temido disse que há 19 convenções celebradas no Norte do país com outros setores (privado e social) para garantir 150 camas para doentes covid e outras tantas para doentes não covid e reconheceu que em Lisboa a capacidade é menor, com cerca de 100 camas e muito espalhadas por várias instituições, o que "dificulta a gestão dos processos dos doentes".



PORTUGAL COM MAIS 122 MORTES E 5.604 CASOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Portugal regista esta segunda-feira mais 122 mortes relacionadas com a covid-19 e 5.604 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, desde março, Portugal já registou 7.925 mortes e 489.293 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 109.312 casos, mais 2.534 em relação a domingo.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.983 pessoas, mais 213 do que domingo, e 567 em cuidados intensivos, mais 9.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 120.292 contactos, mais 3.082 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 2.948 doentes. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 372.056 pessoas.