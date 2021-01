Covid-19. Hospital de Setúbal ativa última fase do Plano de Crise 

O Hospital de Setúbal ativou o nível vermelho do plano de contingência, devido ao aumento de internados com covid-19.

Numa circular normativa a que a SIC teve acesso, a unidade hospitalar diz que devido ao aumento do número de infetados com o novo coronavírus, teve que ativar a última fase do Plano de Crise ou Catástrofe.

Neste momento, o hospital tem 115 doentes covid, 11 dos quais estão nos cuidados intensivos.

Na mesma nota, o hospital escreve que há ainda 40 doentes que aguardam internamento nas urgências.



Covid-19. Situação nos hospitais “está bastante dramática”

Ordem dos Médicos diz que sem confinamento não há recursos para todos.

Carla Araújo, do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, diz que o SNS precisa da ajuda dos privados e do setor social para conseguir tratar de todos os infetados. Garante que a situação nos hospitais é preocupante.