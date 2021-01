Hospital de Setúbal esteve à beira do colapso

Nos últimos dias, a Urgência do Hospital de Setúbal teve de lidar com uma procura acima do normal para casos covid e não covid.

A administração viu-se obrigada a avançar para o nível vermelho, de crise ou catástrofe, pela primeira vez na história do hospital. Diz ainda que esteve à beira do colapso e só não entrou em rutura devido à dedicação e empenho dos profissionais.

Em Lisboa, há hospitais que estão a funcionar acima da capacidade máxima prevista, o que tem obrigado a uma gestão constante dos serviços.