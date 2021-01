Depois de um ano em que as perdas no setor cultural atingiram os 70%, o início de 2021 promete ver repetidas as imagens de teatros, cinemas e salas de espetáculos fechados.

O novo confinamento, anunciado esta quarta-feira por António Costa, volta a colocar um travão no setor da cultura.

Agora os representantes das várias estruturas culturais esperam novas medidas de emergência.