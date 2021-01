Reino Unido proíbe viagens a partir de Portugal

O Governo britânico decidiu esta quinta-feira proibir, de forma temporária, as viagens com origem em Portugal por causa da nova variante brasileira do coronavírus.

A exceção aplica-se apenas aos camionistas que viajem de Portugal e transportem bens de primeira necessidade.

O anúncio foi feito pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, no Twitter:

O ministro explica que esta suspensão deve-se às fortes ligações entre Portugal e o Brasil, onde foi detetada uma nova variante do Sars-Cov 2.

A proibição vai entrar em vigor amanhã, dia 15 de janeiro, a partir das 04:00 da madrugada.

Além de Portugal e do Brasil, ficam suspensas as viagens com origem na Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

Esta variante foi detetada recentemente no Japão e tem origem na Amazónia ,mas já está noutras regiões do Brasil e é considerada tão contagiosa como a variante do Reino Unido ou da África do Sul.

A variante foi identificada por cientistas brasileiros.