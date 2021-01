O acesso a videojogos e a plataformas como a HBO, Netflix ou YouTube podem sofrer limitações durante o confinamento.

No novo decreto do Governo consta a hipótese de "limitar ou inibir determinadas funcionalidades, como videoclube, as plataformas de vídeo e a restart TV, e o acesso a serviços de videojogos em linha (online gaming)" para evitar a sobrecarga nas redes.