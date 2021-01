Dever de recolhimento domiciliário a partir das 00:00 de dia 15. Escolas continuam abertas

O primeiro-ministro está a anunciar as medidas de confinamento geral, ao abrigo do projeto de decreto presidencial de estado de emergência, que deverão estar em vigor durante um mês, de forma a travar a pandemia de covid-19 em Portugal.

António Costa fala neste momento ao país. Veja abaixo em direto:

Direto

Presidente da República decreta renovação do estado de emergência até 30 de janeiro

O Presidente da República decretou esta quarta-feira a modificação do estado de emergência em vigor, a partir de quinta-feira, e a sua renovação por mais quinze dias, até 30 de janeiro, para permitir medidas de contenção da covid-19.

"A renovação do estado de emergência até às 23:59 do dia 30 de janeiro, que acabo de assinar, depois de viabilizada, face à gravidade da situação, por mais de 90% dos deputados, tem um fim muito urgente e preciso: tentar conter e inverter o crescimento acelerado da pandemia, visível, nos últimos dias, em casos, internamentos, cuidados intensivos e, ainda mais, em mortos", afirma Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

A Assembleia da República autorizou esta quarta-feira esta declaração do estado de emergência com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN, uma maioria alargada face às votações anteriores realizadas em novembro, dezembro e no início deste mês, em que apenas socialistas e sociais-democratas tinham votado a favor.

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues também votou a favor, o BE voltou a abster-se, enquanto PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra, uma vez mais.

Este é o nono decreto do estado de emergência no atual contexto de pandemia de covid-19.

No debate parlamentar desta manhã, o Governo ouviu muitas críticas, sobretudo pela abertura durante o Natal:

Portugal com mais 156 mortes e 10.556 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais 156 mortes relacionadas com a covid-19 e 10.556 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 8.236 mortes e 507.108 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos mais 5.940 casos, num total de 116.328.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 4.240 doentes, mais 197 em relação a terça-feira, das quais 596 em cuidados intensivos, menos 3.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 130.887 contactos, mais 5.591 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 4.460 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 382.544 pessoas.