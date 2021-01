Nova variante brasileira do SARS-CoV-2 pode ser a causa do aumento de casos em Manaus

Nos hospitais de Manaus, cidade brasileira mais populosa do norte do país, os profissionais de saúde, nos últimos tempos, já têm de escolher quem tem direito a uma vaga nos cuidados intensivos.

Esta semana tiveram de começar a racionar o oxigénio, fundamental para o tratamento de muitos utentes de Covid. Os relatos são de desespero.

No meio do colapso e de troca de acusações entre as autoridades locais e o Ministério da Saúde sobre as responsabilidades a respeito da tragédia, os cientistas identificaram uma nova variante do coronavírus, que pode ter colaborado para o grande aumento de casos em Manaus.

Mesmo preocupados com as consequências dessa nova variante do coronavírus, os especialistas lembram que esse atualmente não é o maior problema no Brasil.