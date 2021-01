Covid-19. Eurogrupo reconhece necessidade de manter apoio à economia 

Os ministros das Finanças dos Estados-membros da União Europeia estiveram reunidos, esta segunda-feira, por videoconferência.

Face ao aumento do número de casos de covid-19 e das medidas restritivas, o Eurogrupo concordou que é preciso manter o apoio à economia.

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, reconheceu a necessidade de apoiar as famílias, os trabalhadores e as empresas.

Na agenda da reunião, estiveram também os planos nacionais de recuperação que os países vão ter de entregar para ter acesso ao dinheiro da "bazuca europeia".

O comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, pediu ambição nas reformas.

Já o presidente do Eurogrupo prometeu trabalhar com a presidência portuguesa na implementação do Fundo de Recuperação.