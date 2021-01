Há quem espere mais de nove horas nas urgências do Hospital Garcia de Orta

O Hospital Garcia de Orta continua a viver uma situação crítica. Atingiu o limite de capacidade para os doentes covid-19 e tem transferido os infetados para outras unidades hospitalares. No serviço de urgências há pessoas a esperar mais de nove horas para serem atendidas.

A triagem nas urgências a que a SIC teve acesso mostra que num dos casos, o de Teresa, foram 08:46 horas de espera até ser vista por um médico. Já no caso de Maria, a espera foi de mais uma hora. Foi atendida 09:42 horas depois de lá ter chegado.

Os últimos dados disponibilizados e ainda relativos a domingo mostram que há 173 pessoas internadas com covid, 19 estão nos cuidados intensivos.

O presidente do conselho de administração garante que o hospital está a conseguir responder à situação e rejeita o cenário de pré-catástrofe.

Para dar resposta a este aumento do número de casos, o hospital reconverteu camas de outros serviços, maioritariamente dos cirúrgicos. Está ainda a ser criada uma enfermaria em contentores no exterior do edifício da unidade principal para alargar os internamentos. Terá capacidade para receber mais de 30 doentes covid.