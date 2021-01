Covid-19. Testes rápidos nas escolas arrancam esta quarta-feira

A campanha de testagem rápida, com recurso a testes de antigénio, vai arrancar esta quarta-feira nas escolas secundárias localizadas em concelhos que se encontram atualmente em risco extremamente elevado de contágio.

O anúncio foi feito esta tarde pelos Ministérios da Saúde e da Educação, num comunicado enviado às redações.

Em caso de identificação de surtos ativos, a testagem, que irá decorrer em instituições públicas e privadas, será intensificada.

"A realização de testes de antigénio visa aumentar a rapidez da deteção e rastreamento de eventuais casos de SARS-CoV-2, em alunos, pessoal docente e não docente", pode ler-se no comunicado.

Para esta testagem, as autoridades de saúde "(...) elaboraram um modelo de consentimento informado a obter junto dos encarregados de educação", ou seja, caberá aos diretores de agrupamentos e escolas recolher o consentimento dos encarregados de educação no caso dos alunos menores e assegurar as condições logísticas necessárias à realização dos testes.

O número de concelhos em risco extremamente elevado de contágio devido ao número de casos de covid-19 é neste momento de 155 (mais de metade dos 308 concelhos portugueses), segundo a análise divulgada ontem sobre a incidência cumulativa.