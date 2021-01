Covid-19. Vacinação arranca no Brasil com palmas e selfies

Com seis milhões de doses e o atraso de um dia face ao estado de São Paulo, a vacinação no Brasil arrancou em todo o território com palmas e selfies.

Em Manaus, com a crise pandémica acentuada pela falta de oxigenio nos hospitais, a primeira pessoa a ser vacinada na capital do Amazonas foi Vanda Ortega, uma ajudante de enfermagem indígena.

Israel é o país que está mais avançado na vacinação. O país tem uma das maiores taxas de incidência do vírus, mas também a maior taxa de vacinação do mundo.

A Turquia começou a vacinar pessoas com mais de 90 anos, além dos profissioanais de saúde.

A Organização Mundial de Saúde alerta para a profunda desigualdade no acesso às vacina e diz que o mundo está à beira do fracasso moral.