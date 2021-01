Europa enfrenta a propagação de variantes do SARS-CoV-2

A Europa enfrenta a propagação da chamada variante britânica do coronavírus, uma mutação mais infecciosa que torna ainda mais urgentes os processos de vacinação e que está a obrigar a medidas mais rígidas de confinamento.

Apesar do alívio no número de casos diários, a Alemanha vai exigir às empresas que coloquem mais funcionários em teletrabalho, que sejam usadas máscaras FFP2, ou seja, as de bico de pato, em certas zonas, pedir o fecho de fronteiras e vai ainda restringir os transportes públicos e impôr recolher obrigatório mais apertado.

Em Espanha, há novos máximos todos os dias nos últimos cinco, o que está a deixar os hospitais em ambiente de tensão e desespero.

Em França, a nova variante do vírus levou o ministro da saúde a pedir uma reflexão sobre o tipo de máscara que cada um escolhe usar.

Na famosa estância de St. Moritz, na Suiça, há hoteis fechados para quarentena com centenas de clientes presos. Já foram detetados alguns casos das super infeciosas variantes britânica e sul africana.

Na Turquia, uma semana de vacinação tem um balanço positivo de 870 mil pessoas inoculadas.