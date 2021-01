Hospital da Figueira da Foz entrou na última fase do Plano de Contingência

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), no distrito de Coimbra, está na última fase do seu Plano de Contingência e caminha para o limite de resposta, disse hoje à agência Lusa fonte hospitalar.

Fonte do gabinete de comunicação da unidade de saúde informou que, à data de hoje, estão 60 pessoas internadas com covid-19, de um total de 74 camas previstas na última fase do Plano de Contingência.

"O HDFF tem procurado fazer ajustamentos constantes à estrutura afeta a doentes covid-19, com o objetivo de libertar mais camas e mais recursos humanos - tarefa que, naturalmente, se revela mais complexa, dado o número crescente de doentes", refere a administração.

Segundo a nota enviada à agência Lusa, "a atividade cirúrgica programada está reservada aos casos clinicamente relevantes, cuja não realização coloque em risco a vida do utente ou determine risco de prejuízo, por ausência de intervenção".

O hospital, que não possui unidade de cuidados intensivos, prevê constrangimentos ao nível da atividade de Consulta Externa, "com adiamentos por limitação de recursos materiais e humanos e incentivo ao recurso de consultas não presenciais/teleconsulta sempre que o doente reúne critérios clínicos para o efeito".

