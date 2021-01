Covid-19. China constrói centro de quarentena gigante para travar contágios

A China está a construir um centro de quarentena que pode abrigar mais de 4.000 pessoas, depois de registar um surto de covid-19 este mês que deixou dezenas de milhões de pessoas sob restrições apertadas.

O centro localiza-se nos arredores de Shijiazhuang, a capital da província de Hebei, perto da capital do país, Pequim.

As autoridades estão preocupadas com um aumento repentino dos casos, que antecede as celebrações do Ano Novo Lunar, um festival anual durante o qual centenas de milhões de pessoas costumam viajar para visitar familiares.

Neste momento, o surto está centrado na cidade de Shijiazhuang. As autoridades estão a levar a cabo testes em massa e já proibiram a circulação para fora da cidade. Aldeias inteiras estão a ser reinstaladas em centros de quarentena, uma medida que pretende travar a propagação do vírus.

No novo centro de quarentena ficarão contactos próximos de doentes covid-19. Originalmente, iria abrigar cerca de três mil pessoas, mas foi expandido para uma capacidade que pode ultrapassar as 4.100 pessoas.

Yang Shiyao

Foram precisos também quatro mil funcionários da construção civil para erguer as instalações em "seis dias e noites", disse Meng Xianghong, um autarca da cidade, citado pela CNN.

As autoridades começaram a construção a 13 de janeiro e a primeira secção está concluída e pronta para uso, enquanto prossegue a construção da segunda fase, de acordo com a emissora estatal CCTV. Cada quarto deve ter 18 metros quadrados e terá uma casa de banho privada, mesa, cadeira, camas, internet e televisão.

Na terça-feira, a China registou 103 novos casos confirmados e 58 infeções por covid-19. A província de Hebei tem um total de 818 casos ativos e mais de 200 infeções. Na última quarta-feira, um paciente morreu em Hebei, a primeira morte relacionada com covid-19 no país em 242 dias.

China regista primeiros casos da variante britânica

O surto da província de Hebei inclui dois casos da nova variante de origem britânica, que é mais contagiosa, anunciaram as autoridades de saúde locais na quarta-feira.

Os casos são os primeiros registados na capital, que tem 21 milhões de habitantes.