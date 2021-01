Dois frascos estragados e 68 em avaliação após despiste de carrinha com vacinas contra a covid-19

O Infarmed revelou esta quarta-feira que dos 152 frascos de vacinas contra a covid-19, transportados numa carrinha que se despistou, 82 estão em bom estado, 68 ainda estão em observação e dois ficaram inutilizados.

"Após o acidente que ocorreu hoje, pelas 11h20, que envolveu uma das carrinhas que transportava 152 frascos de vacinas da BioNtech/Pfizer, que estavam em distribuição para pontos de vacinação, no Alentejo, informamos que, dos 152 frascos ampola que se encontravam na carrinha, na altura do incidente, já há a confirmação de que 82 estão em bom estado. Há ainda mais 68 frascos que permanecem sob observação, tendo dois frascos ficado inutilizados", lê-se numa nota divulgada hoje pela autoridade nacional do medicamento, o Infarmed.

Na mesma nota, o Infarmed conclui afirmando que "a situação continua a ser acompanhada".

As vacinas em transporte estão a ser avaliadas por uma equipa farmacêutica para verificar se as suas propriedades se mantêm após o acidente, de acordo com as explicações avançadas no site oficial do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Uma carrinha que transportava vacinas da Pfizer contra a covid-19 despistou-se esta quarta-feira, na A2, junto a Águas de Moura, no concelho de Palmela, provocando um ferido, o condutor do veículo.

A carrinha fazia o transporte de "vacinas que vinham de Coimbra com destino a Beja", indicou a Guarda Nacional Republicana (GNR), referindo que o despiste ocorreu no sentido norte-sul, perto do quilómetro 60, junto a Águas de Moura, na freguesia de Marateca (Palmela).

O acidente rodoviário envolveu "apenas a carrinha que se despistou", informou a GNR, registando um ferido ligeiro que era o condutor do veículo.

O veículo transportava 152 frascos de vacinas da Pfizer e da BioNTech, que foram imediatamente levados pela GNR, que fazia a escolta para o centro hospitalar mais próximo do local do acidente.