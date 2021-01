Covid-19. Ambulâncias voltam a fazer fila de horas no hospital Santa Maria

As filas no hospital de Santa Maria, em Lisboa, volta a marcar a noite. É o retrato de cada vez maior pressão nos hospitais, devido ao aumento de infeções por covid-19.

As ambulâncias com os doentes têm de aguardar que haja uma vaga no hospital, uma situação que pode prolongar-se durante horas.

Os internamentos têm subido de dia para dia e o hospital de Santa Maria está no limite de capacidade.

O cenário tem sido recorrente nos últimos dias, com filas que evidenciam o caos em que a pandemia de covid-19 está a causar no Serviço Nacional de Saúde.

As imagens: