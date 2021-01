A crescer a um ritmo acelerado, a nova variante do Reino Unido já foi identificada em 30 mil casos de covid-19 em Portugal e daqui a três semanas pode mesmo representar 60% do total de infeções.

O estudo, desenvolvido para o Instituto Nacional de Saúde Dutor Ricardo Jorge, com base num ferramente desenvolvida em parceria com a Unilabs, conclui que Lisboa e Vale do Tejo é a região onde a prevalência é maior. 20% de todos os casos estão a associados à nova variante.