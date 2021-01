Covid-19. 25 mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina em Portugal

Cerca de 25 mil pessoas em Portugal já tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19.

Desde o arranque da vacinação nacional, foram administradas mais de 200 mil doses.

Os dados divulgados plo Serviço Nacional de Saúde até à hora de almoço desta sexta-feira.

As autoridades esperam que até ao principio do verão, a imunidade de grupo, com dois terços da população, esteja assegurada.

O Governo garante que o Plano Nacional de Vacinação está a ser cumprido. Em breve, os titulares de altos cargos políticos deverão também ser incluídos nos grupos prioritários. De fora continuam os mais velhos com idades acima dos 80 anos, cuja taxa de mortalidade relacionada com a covid é a mais alta de todos os grupos etários.

O imunologista Henrique Veiga-Fernandes mostra-se preocupado com os números da pandemia: "são absolutamente avassaladores".