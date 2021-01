Covid-19. Apoio aos pais de crianças com menos de 12 anos calculado com base no salário de dezembro

O apoio aos pais de crianças menores de 12 anos que tiverem de ficar em casa devido ao fecho das escolas será baseado na remuneração de dezembro, segundo o decreto-lei publicado esta sexta-feira em Diário da República.

De acordo com o diploma, para os trabalhadores por conta de outrem, é considerada para efeitos de cálculo do apoio familiar, "a remuneração base declarada em dezembro de 2020".

Já para os trabalhadores do serviço doméstico, o cálculo terá em conta "a remuneração registada no mês de dezembro de 2020" e para os trabalhadores independentes, será considerada "a base de incidência contributiva mensualizada referente ao quarto trimestre de 2020".

O apoio excecional à família é idêntico ao que esteve em vigor em março e foi anunciado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, na sequência da decisão do Governo de encerrar as escolas durante 15 dias a partir de hoje, devido à evolução da pandemia de covid-19.

Para os trabalhadores por conta de outrem, o apoio corresponde a dois terços (66%) da remuneração base, com um limite mínimo de 665 euros e um limite máximo de 1.995 euros.

Os trabalhadores independentes têm direito a um apoio financeiro correspondente a um terço da base de incidência contributiva, com os limites mínimo de 438,81 euros e máximo de 1.097,02 euros.

A medida é financiada em partes iguais pela Segurança Social e pela entidade empregadora (que paga o apoio ao trabalhador) e não pode ser atribuído se pelo menos um dos pais estiver em teletrabalho.

O requerimento para pedir o apoio está disponível na página da Segurança Social.

O apoio é devido nos casos de assistência a filhos ou outros dependentes a cargo que sejam menores de 12 anos, ou, no caso de assistência a filhos ou dependentes com deficiência ou doença crónica, sem limite de idade.

Os dois pais não podem receber este apoio em simultâneo e apenas existe lugar ao pagamento de um apoio, independentemente do número de filhos ou dependentes a cargo.

No caso de pais separados ou divorciados que partilham o poder paternal, ambos devem ter direito, de forma alternada, ao apoio, segundo especialistas em Direito Laboral consultados pela Lusa em março, quando o apoio foi pela primeira vez adotado.

De 30 de março a 10 de abril, a Segurança Social registou 172.276 pedidos de trabalhadores referentes ao apoio familiar e o número médio de dias do apoio foi de 13 dias para os trabalhadores por conta de outrem e de 15 dias para os independentes e domésticos.

Durante pelo menos os próximos 15 dias não há aulas, nem presenciais nem à distância, para os alunos de todos os níveis de ensino, como forma de conter a pandemia da covid-19. Uma decisão com a qual o PSD e o CDS concordam, mas não entendem porque demorou tanto a ser tomada.

Pais e diretores também apoiam o fecho das escolas, mas a Federação Nacional Dos Professores diz que o encerramento podia ter sido evitado. A solução teria passado por fazer mais testes desde o início do ano letivo.

Agora, com este encerramento, a Fenprof espera que o Governo aproveite para preparar o que acontece no fim destes 15 dias.

Os pais e os diretores aplaudem o fecho das escolas, que dizem ser lugares seguros, mas preferiam que, nestas duas semanas, os alunos tivessem aulas à distância.

"Vamos esperar que, durante estes 15 dias, as pessoas percebam porque esta é uma responsabilidade de cidadania que não foi cumprida, que não tem sido cumprida. Porque as escolas não são um local de perigo", acrescenta Jorge Ascenção, da Confederação das Associações de Pais.

Na política, PSD e CDS concordam com a decisão do Governo. Ainda assim, deixam duras críticas.

"Foi anteontem que o senhor primeiro-ministro esteve aqui no Parlamento que eu tive ocasião de o confrontar com esta matéria e o tom assertivo, quase que arrogante, com que o senhor primeiro-ministro me garantia que não havia nenhuma necessidade de fechar as escolas", atirou Telmo Correia, deputado do CDS.