Covid-19. França ultrapassa os três milhões de casos

A França registou 23.292 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 3.011.257, desde o início da pandemia, segundo as autoridades francesas.

O número de novas hospitalizações no país devido ao vírus tem vindo a subir, com 1.857 admissões nas últimas 24 horas e 25.908 no total. Destas hospitalizações, 2.912 pacientes estão nos cuidados intensivos.

A Academia de Medicina francesa indicou esta sexta-feira que as máscaras artesanais não têm eficácia comprovada, reforçando assim um apelo feito pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, para se dar preferência às máscaras cirúrgicas.

A Academia recomendou ainda que as pessoas falem o menos possível nos transportes públicos, incluindo falar ao telemóvel, para evitar a projeção de gotículas.

Desde quinta-feira houve ainda 319 mortes hospitalares associadas à covid-19 nas últimas 24 horas e 330 óbitos nos lares nos últimos três dias. No total, já foram registadas 72.647 mortes desde o início da pandemia.

Em França, foram vacinadas até agora 963.139 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.