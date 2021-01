Hungria compra "grandes quantidades" da vacina russa Sputnik

A Hungria assinou um acordo para comprar grandes quantidades da vacina russa Sputnik V contra a covid-19.



É o primeiro país da União Europeia a aprovar o uso de emergência e a adquirir doses desta vacina russa.

O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, numa conferência em Moscovo.

As vacinas vão chegar ao país em três tranches e os detalhes sobre o número de doses ainda não foram divulgados.

O acordo com a Rússia surge dias depois de o regulador húngaro também ter aprovado o uso da vacina da Astrazeneca e da universidade de Oxford.

Estas vacinas, Sputnik V e da Astrazeneca, ainda não receberam a luz verde da agência da União Europeia.

Portugal registou esta quinta-feira mais 221 mortes por covid-19 - um novo máximo diário - e 13.544 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 9.686 mortes e 595.149 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta quinta-feira ativos 151.226 casos, mais 7.450 em relação a ontem.

Pandemia já matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 2.075.698 pessoas no mundo e infetou mais de 96.825.840 desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais até às 11:00.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus levantamentos mais recentes são os Estados Unidos com 4.261 novas mortes, o Reino Unido (1.820) e o México (1.539).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 406.162 mortes para 24.438.935 casos, segundo o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 212.831 mortes e 8.638.249 casos, a Índia com 152.869 mortes (10.610.883 casos), o México com 144.371 mortes (1.688.944 casos) e o Reino Unido com 93.290 mortos (3.505.754 casos).

Links úteis