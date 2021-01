Novas variantes vão “dominar todo o panorama das infeções", alerta virologista

Foi identificado, esta sexta-feira, o primeiro caso da variante sul-africana do novo coronavírus. O virologista João Gonçalves alerta que esta variante é tão ou mais transmissível do que a inglesa.

“Esta variante da África do Sul, tal como a variante da Inglaterra é muito transmissível. Nós não temos dados que nos permitam dizer que é mais perigosa no ponto de vista de provocar doença mais grave, mas é tão ou mais transmissível do que a inglesa”, disse o virologista.