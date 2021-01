Portugal suspende os voos com o Reino Unido a partir de sábado

Portugal suspende os voos com o Reino Unido já a partir de amanhã, sábado. A decisão foi tomada no final de uma videoconferência de líderes para discutir o combate à pandemia e às novas variantes.

Os 27 mantêm as fronteiras internas abertas, mas as restrições de circulação mantêm-se e podem até aumentar para os países e regiões com maior número de casos.

"O Governo decidiu interromper totalmente os voos de Portugal para o Reino Unido e do Reino Unido para Portugal a partir das 00:00 horas do próximo sábado", anunciou António Costa.

A única exceção à medida são os voos de natureza humanitária para repatriar cidadãos portugueses e britânicos: "serão unicamente realizados os voos com natureza humanitária para assegurar o repatriamento de portugueses que desejem regressar a Portugal, ou de cidadãos britânicos que desejem regressar ao Reino Unido".

Na cimeira, o Conselho Europeu decidiu manter abertas as fronteiras internas da União Europeia. Bruxelas defendeu que "não faz qualquer sentido criar barreiras ao mercado único, que não acabariam com o vírus".

"Relativamente a países terceiros, a decisão foi de manter as medidas que existem de controlo da pandemia", acrescentou António Costa.

COMISSÃO EUROPEIA DESACONSELHA VIAGENS NÃO ESSENCIAIS

A presidente da Comissão Europeia diz que as viagens não essenciais devem ser evitadas.

Com o aumento de infeções por covid-19 e da propagação da variante britânica, a União Europeia propõe criar um mapa com uma zona vermelha para identificar zonas de risco mais elevado.

