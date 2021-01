Aperta a fiscalização. Idas ao supermercado e passeios higiénicos só com comprovativo de morada

As idas ao supermercado e os chamados passeios higiénicos apenas passam a ser permitidos com a apresentação do comprovativo de morada. O novo despacho do Governo estabelece também que quem violar as regras do confinamento tem de pagar a multa na hora.

O Governo avisa que as regras de confinamento são para cumprir e, caso não sejam respeitadas, as autoridades prometem não ter contemplações no momento de passar a multa. Se for paga na hora, assunto arrumado. Caso o pagamento fique suspenso, o valor sobe na medida em que terão também de ser liquidadas as custas judiciais e a majoração da culpa.

No Porto, um condutor foi detido depois de não ter parado numa operação policial. PSP e GNR vão estar atentas às autorizações ou falta delas para circular.

"Sempre que essas situações não estejam devidamente documentadas ou atestadas, as forças de segurança devem requerer o respetivo comprovativo das razões que justificam a deslocação".

“As exceções ao dever geral de recolhimento têm igualmente de ser justificadas, incluindo a prática de exercício físico e desportivo ou o passeio de animais de companhia na zona de residência".

Atividades para as quais não são admitidas deslocações em veículos automóveis.