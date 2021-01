Covid-19. Quase 70% dos concelhos portugueses em risco extremamente elevado

Quase 70% dos concelhos portugueses estão em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, tendo registado uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 5 e 18 de janeiro.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão neste patamar 215 dos 308 concelhos portugueses (69,8%).

Confira abaixo em que nível de risco está o seu concelho:

Na última análise, divulgada a 18 de janeiro, existiam 155 concelhos nestas condições, número que era quase o triplo do verificado na análise anterior.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Com zero casos de infeção estão quatro concelhos: Corvo, Lajes do Pico, São Roque do Pico e Velas, nos Açores.

Aguiar da Beira, com 6.255 casos por 100 mil habitantes, Cuba, com 6.224, Figueira de Castelo Rodrigo, com 5.534, Alter do Chão, com 4.234 e Fornos de Algodres, com 4.196, são os concelhos com maior incidência acumulada.

Portugal com mais 252 mortes e 6.923 novos casos de covid-19

Portugal regista esta segunda-feira mais 252 mortes por covid-19 e 6.923 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 10.721 mortes e 643.113 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos mais 1.405 casos em relação a domingo, totalizando 170.635.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.420 doentes, mais 303 em relação a domingo, dos quais 767 em cuidados intensivos, mais 25.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 212.711 contactos, mais 2.047 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 5.266 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 461.757 pessoas.